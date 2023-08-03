苹果邀请 macOS 12/13 用户，测试 Safari 17 Beta 浏览器

IT之家 8 月 3 日消息，苹果公司在今年 6 月召开的 WWDC 2023 开发者大会上，介绍了 Safari 17 浏览器的诸多新功能 / 新特性。

Safari 17 初期仅适用于 macOS Sonoma 14，不过苹果现在也邀请运行 macOS Ventura 和 macOS Monterey 的 Mac 用户，测试 Safari 17 Beta 版本。

Safari 17 浏览器引入了多项改进，包括支持 JPEG XL 和 HEIC 媒体格式，为 Live Text 添加垂直文本等等。

IT之家汇总新功能 / 新特性如下：

增强隐私保护

新版 Safari 浏览器新增锁定浏览器窗口、阻止跟踪器和删除 URL 跟踪器等隐私保护功能。

此外新版 Safari 浏览器还支持用户通过 iCloud Keychain，向好友或者其他群友共享密码和密钥，苹果承诺全程采用端到端加密，苹果也不会知道密码信息。

创建浏览器多账号

用户在新版 Safari 浏览器中允许创建账号，以区分工作和个人账号。该功能将有助于防止数据和跟踪器相互混合，并帮助您更有条理地浏览。

关注网页应用

苹果正重新重视 WebApps，引入了“Add to Dock”功能，允许用户将某个网页应用快速固定到 Dock 上。

优化底层代码

苹果也升级了 WebKit 渲染引擎，包括为游戏手柄添加振动支持、iPad 版 Safari 中支持外接网络摄像头、macOS Big Sur 及更高版本上 Safari 支持 AVIF 图片格式。

苹果声称 Safari 是“浏览网页的最佳方式”，是“世界上最快的浏览器”。值得注意的是，iOS 和 iPadOS 第三方浏览器仍然需要在后台运行 WebKit。

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