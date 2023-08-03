最高降幅 81%，AMD 显卡启用 VRR 后可显著降低闲置功耗

IT之家 8 月 3 日消息，根据德国科技媒体 Computerbase 近期展开的测试，基于 RDNA 2 架构的 Radeon 6000 系列和基于 RDNA 3 架构的 Radeon 7000 系列显卡启用可变刷新率（VRR）后，可以显著降低闲置时功耗。

该网站为了更准确测量显卡的功耗，还特别购买了 Powenetics V2 功率测量设备，并在最高支持 144Hz 刷新率的显示器以 4K@60Hz 进行测试。

本次测试在对比 Radeon RX 6800/6700 XT 和 RX 7900 XTX 以外，还对比了英伟达 GeForce RTX 3060 Ti、RTX3080 和 RTX 4080 以及英特尔锐炫 A770 等显卡。

测试内容包括闲置功耗、双显示器的功耗、窗口移动、60FPS 的 SDR YouTube 和 60FPS 的 HDR YouTube 视频播放等等。

其中功耗下降最明显的是 Radeon RX 7900 XTX 显卡，在 144Hz@4K 状态下，未启用 VRR 情况下，闲置状态下为 104W；而启用之后下降到了 20W。

在单显示器设置下功耗降低了 81%，在双显示器设置下功耗降低了 71%，窗口移动中功耗降低了 36%。

Radeon RX 6800 XT 等旧 GPU 在启用 VRR 之后，空闲功耗下降了 79%。

IT之家注：不过启用 VRR 方式仅适用于 AMD 显卡，对英特尔和英伟达显卡则有反效果。

旗舰产品 Arc A770，单台显示器的空闲功耗增加了 11%。对于 RTX 4080，空闲时的功耗增加了 25%。

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