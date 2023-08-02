微星推出适用于 AM5 主板的 AMD AGESA 1.0.0.7c BIOS 固件，改善 DDR5 内存支持

IT之家 8 月 2 日消息，AMD 前段时间发布了最新的 AGESA 1.0.0.7b BIOS 固件更新，也称之为 Patch B。

微星现在已经推出了更新的 AGESA 1.0.0.7c 版本固件，这也是第一家为其 AM5 主板推出最新 AGESA 1.0.0.7c BIOS 固件的主板制造商。

关于 AGESA 1.0.0.7b，该版本 BIOS 对 AM5 平台进行了一些改进，例如支持更高频率的 DDR5 内存，甚至有人超到了 9000 MT/s，详情可见IT之家此前报道。

虽然官方尚未公布 1.0.0.7c 的详细信息，但据 @Leaker Chi11eddog 所说，新固件将进一步改善对于 DDR5 内存的支持，并将修复主板制造商的启动 Bug。

该系列固件首批支持的主板包括 MSI MEG X670E ACE、PRO_B650-P_WIFI、PRO_B650-VC_WIFI 等型号，基于 Patch C。

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