Linus Torvalds 对 AMD 的 fTPM 失望，推荐禁用以解决卡顿问题

IT之家 8 月 2 日消息，Linux Kernel 创建者和首席开发者 Linus Torvalds 近日在邮件列表中发文，表达了对 AMD 固件可信平台模块 fTPM 的失望。

Torvalds 在邮件列表中评论 fTPM 为“crud”，并推荐最好的方法就是，完全禁用 fTPM。他还敦促其他 Linux 开发人员使用 CPU RDRAND 指令来执行相同的任务，不会导致出现和 fTPM 相同的问题。

Torvalds 在邮件列表中直言不讳地说：“disable the stupid fTPM HWRND thing”（禁用这个愚蠢的 fTPM HWRND），并认为现有的修复程序很大程度上无效的。

Torvalds 表示切换到 RDRAND 之后，性能虽然不如 fTPM，但至少不会出现卡顿。

IT之家此前报道，AMD 此前承认，锐龙处理器在启用 fTPM（基于固件的可信平台模块）之后，导致 Win10、Win11 和各种 Linux 发行版出现间歇性卡顿问题。

这个 BUG 在 Linux 6.1 内核表现最为明显，主要是在硬件随机数生成器（hwrng）为不受信任的源启用内核多线程（kthread）之后触发。例如，设置 hwrng 源为零质量（quality setting of zero）下就会触发。

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