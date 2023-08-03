追风者推出冰灵 D30 一体式水冷：采用加厚无线拼接风扇，首发 649 元起

IT之家 8 月 3 日消息，追风者今日推出冰灵 Glacier D30 一体式水冷，可选黑白两色和 240/320 规格，首发 649 元起。

IT之家附 Glacier One 360 D30 水冷规格如下：

新款的 Glacier One 360 D30 使用 D30 无线拼接风扇，多个 D30 可以通过拼接的方式连接，减少供电线，风扇四个螺丝上配备了螺丝盖板。搭配极简灯光线条造型以及特殊材质的柔性编织网管及水管夹，实现极其干净的构建。官方表示，相较于主流 MP 型号，Glacier One D30 系列搭配 D30-120 厚风扇，兼顾灯效的同时，也有旗舰级别的解热性能。

参数表：

支持平台：Intel LGA1700/1200/115x / 20xx，AMD AM5 / AM4 / TR4

水冷头尺寸：直径 76mm，宽 68mm，高 59.5mm

水冷头处理器接触面材质：纯铜

冷头及风扇灯效支持：5V-3pinARGB 神光同步

水冷头 ARGB3pin 线：550mm+90mm

水冷头材质：纯铜丨 ABS

水泵转速：最大 3100RPM±%

水泵电源：DC12V / 0.38A-0.45A 丨 4.58W-5.4W

水冷排尺寸：397x120x27mm

水冷排材质：铝

水管长度：400mm

水管直径：10.5mm

水管材质：采用黑 / 白 两色尼龙编织水管，在接头包覆处为金属材质

风扇型号：PHANTEKS D30-120 正向积木拼接风扇

风扇数量：3

风扇尺寸：120mmx120mmx30mm

风扇转速：250~2000±10% RPM / Min

风扇风量：64.3CFM

风扇静压：3.01mmH2O

风扇噪音：最大 30.2dBA

风扇轴承：FDB 液压轴承

FAN 功耗：DC12V / 0.15A

风扇接头：4pin PWM 丨触点式连接桥

风扇灯耗：5V / 0.45A,2.25W

DRGB 线长：600+100mm

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。