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追风者推出不带模组线的 Revolt 系列电源，减少线材浪费

2023/7/20 16:15:05 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 20 日消息，追风者现已推出不带模组线的 Revolt 系列 ATX3.0 旗舰级电源，由玩家完全掌控自己所需的模组线，可节省不必要的线材。

据介绍，新的 Revolt ATX3.0 电源让玩家完全掌控选择所需的模组线，并节省了不必要的线材开支。旗舰级的用料提供了 Revolt 卓越的性能，超长 12 年质保的可靠性。Revolt ATX3.0 功率范围 1000W~1600W 可选，拥有白金及钛金 (1600W) 80PLUS 认证。

价格方面， 该系列电源 1000W 裸机 1399 元起，1200W 裸机 1699 元起，另售的模组线包括精简 Gen5 线材包（499 元）以及完整包（999 元）

IT之家附追风者模组线介绍如下：

精简包：

  • 1x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 3 * 阳极氧化铝线梳，24Pin 主板线（610mm）

  • 2x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 2 * 阳极氧化铝线梳，单 8Pin CPU 供电线（700mm）

  • 1x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 5 * 阳极氧化铝线梳，PCIe Gen5 显卡供电线（750mm）

  • 2x 18AWG 线径，耐温包胶扁线，1*180°SATA 接口 + 3*90°SATA 接口 (500mm+150mm+150mm+150mm)

  • 2x 18AWG 线径，耐温包胶扁线，2*180° 大 4D 接口 + 2*90°SATA 接口 (450mm+150mm+150mm+150mm)

完整包：

  • 1x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 3 * 阳极氧化铝线梳，24Pin 主板线（610mm）

  • 2x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 2 * 阳极氧化铝线梳，单 8Pin CPU 供电线（700mm）

  • 7x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 3 * 阳极氧化铝线梳，单 8Pin GPU 供电线（750mm）

  • 2x 16AWG 线径，伞绳编织线，预装 5 * 样机氧化铝线梳，PCIe Gen5 12VHPWR 显卡供电线（750mm）

  • 3x 18AWG 线径，伞绳编织线，1*180°SATA 接口 + 3*90°SATA 接口 (500mm+150mm+150mm+150mm)

  • 3x 18AWG 线径，伞绳编织线，2*180° 大 4D 接口 + 2*90°SATA 接口 (450mm+120mm+120mm+120mm)

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关键词：追风者电源线材

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