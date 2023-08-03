戴尔推出 49 英寸 4K 曲面带鱼屏显示器 U4924DW，10699 元

IT之家 8 月 3 日消息，戴尔上架了一款 U4924DW 显示器。这款显示器采用 49 英寸 5K IPS Black 面板，32:9 的比例，首发价 10699 元。

这款显示器拥有 Dual QHD 分辨率（5120×1440），当于两台 27 寸 QHD 分辨率显示器无缝拼接，而且它还支持 iMST 功能，也就是 2 个独立的 QHD 分区。

此外，这款显示器还有 100% sRGB、98% DCI-P3、98% Display P3、100% REC 709 色域，还有 2000:1 对比度、350nit 亮度，并且经过出场校准，色准 ΔE<2，通过莱茵 TÜV 低蓝光认证。IT之家注意到，它还支持 DDM 桌面布局功能、PIP 画中画功能、PBP 画旁画功能，支持多角度调节。

其他方面，这款显示器内置 2 × 9W 双音箱，支持 Type-C 全功能一线连，还支持 Type-C 90W 充电以及 KVM 菊花链，可连接 4 台 PC。它采用了环保材料，其中包括 85% 海洋塑料 + 90% 再生铝。

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