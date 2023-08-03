戴尔外星人推出 Aurora R16 游戏台式机：最高酷睿 i9-13900F 处理器和 RTX 4080 显卡

IT之家 8 月 3 日消息，戴尔近日升级了外星人（Alienware）品牌 Aurora 阵容，推出了全新的 R16 游戏台式机。

新款游戏台式机放弃了药丸形机箱，采用了更传统的机箱设计。

在内部规格方面并没有太大的变化，最高可以选配英特尔酷睿 i9-13900F 处理器、英伟达 GeForce RTX 4080 显卡、64GB 的 DDR5 内存和 1000W 电源。

在处理器方面，用户可以选择英特尔酷睿 i9-13900F，酷睿 i7-13700F 和酷睿 i9-12900F 三款处理器，只不过上述处理器均不含核显。

图形方面，用户可以选择英伟达 GeForce RTX 4080，RTX 4070 Ti，RTX 4070 以及 RTX 3050。首发时仅上线 RTX 4080 和 RTX 3050 SKU 版本。

内存方面，Aurora R16 不再支持 DDR4 内存，如果选择 64GB 的 DDR5，最高可以达到 5200MT/s；如果想要达到 5600 MT/s，最高只能 32GB。

戴尔为 Alienware Aurora R16 提供了风冷和液冷两种选择。

Aurora R16 于今天开始在北美上市发售，起价为 1749.99 美元（IT之家备注：当前约 12582 元人民币） / 2299.99 加元，目前尚不清楚何时登陆国内市场。

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