大上 Paperlike Color 彩色墨水屏显示器发布：25.3 英寸 E Ink 面板

IT之家 8 月 1 日消息，大上在海外率先推出了一款 25.3 英寸彩色墨水屏的显示器，产品命名为 Paperlike Color。

▲ 图源大上 Paperlike Color 众筹页面，下同

该显示器采用了 25.3 英寸的 E Ink Kaleido 3 面板，能够显示 4096 种颜色。搭配墨水屏的低功耗和护眼特性，这款显示器适合长时间办公的用户。

根据官方介绍，该显示器的分辨率为 3200 x 1800，与之前推出的黑白版本 Paperlike 253 一致，因此黑白为 145 PPI，而彩色 PPI 可能更低一些。

此外，该显示器配有包括 HDMI、DisplayPort 和 USB Type-C 输入口，以及对 Miracast 和 AirPlay 屏幕镜像的支持，支架可以竖向旋转，还有内置立体声扬声器。

大上 Paperlike Color 目前已在海外众筹平台 indiegogo 上线，不过没有公布众筹价，官方还透露会有一个 4000R 曲率的曲面屏版本，IT之家小伙伴可以期待一下后续国内上架信息。

不过，考虑到黑白屏的 Paperlike 253 价格也在万元左右，彩色的 Paperlike Color 预计更贵。

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