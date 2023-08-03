我国自主音视频编码 AVS3 纳入欧洲 ETSI 标准，北大、华为参与制定

IT之家 8 月 3 日消息，据鹏城实验室公众号消息，视频编码标准 AVS3 正式纳入欧洲 ETSI，这是我国自主标准“走出去”的又一里程碑事件。

欧洲电信标准化协会（简称 ETSI）官网显示，2023 年 7 月，由鹏城实验室、北京大学、华为技术有限公司等百余家国内外优势单位共同参与推出的 AVS3 音视频信源编码标准已正式批准成为 ETSI 下一代视频标准之一，包含在 ETSI 发布的《数字视频广播：广播和宽带应用中视频和音频编码的使用规范》（标准编号 ETSI TS 101 154 v2.8.1）中。

IT之家注：ETSI 是由欧共体委员会 1988 年批准建立的电信标准化组织，聚焦电信、无线通信、互联网和广播领域技术标准，其制定的推荐性标准常被欧共体作为欧洲法规的技术基础，具有极高的全球影响力和认可度。

公开资料显示，AVS3 是中国推出的全球首个面向 8K、5G 产业应用的视频编码标准。2022 年 7 月，AVS3 音视频信源编码标准已被正式纳入国际数字视频广播组织（DVB）核心规范。

截至目前，AVS3 已通过电视、互联网、移动设备等方式在 2021 年央视春节晚会、2022 年北京冬奥会等多个大型直播活动中广泛应用。广电总局发布的 2023 版 4K 超高清电视技术实施指南，新增了 AVS3 等新标准，将其网络传输方式进行了指导。

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