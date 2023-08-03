AMD 发布 Radeon PRO W7600 与 W7500 工作站显卡：单槽厚，性能可达 20 TFLOP

IT之家 8 月 3 日消息，AMD 今日正式发布 Radeon PRO W7600 与 W7500 工作站显卡，售价分别为 429 美元（IT之家备注：当前约 3085 元人民币）和 599 美元（当前约 4307 元人民币）。

据介绍，W7500 和 W7600 均基于 6 nm Navi 33 GPU。

W7600 拥有 32 个 RDNA3 计算单元，配备 8 GB 128 bit 18 Gbps GDDR6 显存，典型功耗为 130 W，单 6pin 供电，FP32 峰值性能为 20 TFLOP。

W7500 配备了 28 个 RDNA3 计算单元，同样配备 8 GB 128bit GDDR6 显存，但速度降到了 11 Gbps，峰值性能为 12 TFLOP，功耗只需 70 W，无需外接供电。

W7500 和 W7600 均配备最新的 AMD Radiance 显示引擎，接口为 UHBR 10 (38.7 Gbps) 规格的 DisplayPort 2.1，通过 DSC 支持高达 10K @ 60 Hz 输出。除了 HEVC 之外，该系列 GPU 还具有 AV1 编码和解码的硬件加速功能。

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