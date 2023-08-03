首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

AMD 发布 Radeon PRO W7600 与 W7500 工作站显卡：单槽厚，性能可达 20 TFLOP

2023/8/3 21:14:12 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，AMD 今日正式发布 Radeon PRO W7600 与 W7500 工作站显卡，售价分别为 429 美元（IT之家备注：当前约 3085 元人民币）和 599 美元（当前约 4307 元人民币）。

据介绍，W7500 和 W7600 均基于 6 nm Navi 33 GPU。

W7600 拥有 32 个 RDNA3 计算单元，配备 8 GB 128 bit 18 Gbps GDDR6 显存，典型功耗为 130 W，单 6pin 供电，FP32 峰值性能为 20 TFLOP。

W7500 配备了 28 个 RDNA3 计算单元，同样配备 8 GB 128bit GDDR6 显存，但速度降到了 11 Gbps，峰值性能为 12 TFLOP，功耗只需 70 W，无需外接供电。

W7500 和 W7600 均配备最新的 AMD Radiance 显示引擎，接口为 UHBR 10 (38.7 Gbps) 规格的 DisplayPort 2.1，通过 DSC 支持高达 10K @ 60 Hz 输出。除了 HEVC 之外，该系列 GPU 还具有 AV1 编码和解码的硬件加速功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：AMD工作站显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用