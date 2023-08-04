英特尔 CEO 帕特・基辛格：英伟达是 AI 领域的领导者，他们引领了潮流

IT之家 8 月 4 日消息，当地时间 8 月 3 日，英特尔 CEO 帕特・基辛格接受了来自雅虎财经的采访。这次采访中，帕特・基辛格谈到了个人电脑（PC）的市场情况和愿景，以及对于 AI 领域的展望。

▲ 图为雅虎财经相关报道

当谈及英伟达时，帕特・基辛格并不吝啬自己的赞美之词。他在密切关注英伟达在 AI 领域所取得成就的同时，也承认英伟达“目前是该领域的领导者”。

我想要说的是，英伟达在这一领域（指 AI）做得很好，他们确实引领了潮流。正如我经常提到的，他们工作非常努力，也很幸运，在对的时间、对的地点实现了一些算法上的突破。 AI 领域当前仍然“相当年轻”。我认为我们在未来仍有很多机会。我们开始展示自己，赢得客户，获得真正的热情，因为市场需要替代品。

同时他也表示，2023 年第二季度标志着英特尔经历了几个季度的下滑之后恢复了盈利，“我真的认为最糟糕的时刻已经过去了。如你所知，我们提升了第三季度的业绩目标，预示着一个更加乐观的未来。”

这次采访中，帕特・基辛格重点介绍了几款涉及 AI 的产品，包括预计将于 2023 年第三季度推出的第五代 Emerald Rapids（服务器芯片，比 2023 年第四季度的计划略有提前），以及今年下半年面向客户端推出的 Meteor Lake。考虑到快速发展的 AI 生态系统、即将推出的酷睿 Ultra 系列芯片中添加的 AI 增强功能，帕特・基辛格将 Meteor Lake 系列 PC 称为“AI PC”。

IT之家此前报道，帕特・基辛格在前不久公布今年第二季度的财报之后于电话会议中表示，英特尔对 AI 持“非常乐观”的态度，并表示英特尔计划“在未来制造的每一款产品中都融入 AI”。官方介绍，Meteor Lake 是“首款内置神经处理器的消费级芯片”，该芯片能够胜任一系列机器学习任务，助力未来 AI 发展。

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