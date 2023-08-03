加码 AI 领域，现代汽车集团向多个半导体初创公司投资 5000 万美元

8 月 3 日消息，据外媒报道，2017 年到今年一季度已向自动驾驶、人工智能、电动化等领域的初创公司投资 1.3 万亿韩元的现代汽车集团，仍在向初创公司进行投资，他们已宣布将向人工智能半导体领域的初创公司 Tenstorrent 进行战略投资。

现代汽车集团当地时间周四已在官网宣布了他们将投资 Tenstorrent 的消息，将投资 5000 万美元，由旗下的现代汽车和起亚这两大厂商出资，前者提供 3000 万美元，后者投资 2000 万美元。

现代汽车集团投资 5000 万美元，也就意味着他们将成为 Tenstorrent 新一轮融资的主要投资者，Tenstorrent 新一轮融资的总额为 1 亿美元。

Tenstorrent 是一家总部位于加拿大多伦多的人工智能半导体公司，成立于 2016 年，专注于研发加速人工智能和机器学习负载的处理器。新一轮融资的 1 亿美元资金，将加速 Tenstorrent 设计和研发人工智能芯片及机器学习软件。

现代汽车集团向 Tenstorrent 投资 5000 万美元，也是看中他们的人工智能技术，这一战略投资将使他们能将 Tenstorrent 的人工智能整合进现代、起亚、捷尼赛思的车辆中，也能整合进包括机器人、空中交通工具等未来的产品中。

随着汽车智能化程度的提高，尤其是自动驾驶技术的发展，在汽车领域耕耘多年的现代汽车等厂商，纷纷在加大人工智能方面的投入，对初创公司进行投资，就是他们布局人工智能的方式之一。

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