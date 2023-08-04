库克：包括生成式 AI 在内，苹果多年来一直投资各种 AI 技术

IT之家 8 月 4 日消息，苹果公司今天公布了 2023 财年第 3 财季（今年第 2 季度）的业绩，在财报电话会议上，公司首席执行官蒂姆・库克在接受路透社采访时，表示苹果多年来一直在研究包括生成式 AI 在此的各种 AI 技术。

IT之家注：库克此前总是回避谈论生成式 AI 技术，此前的评论总是会放大到更大的 AI 和机器学习技术上。

库克在今天的采访中表示，正在寻找各种切入点，将包括生成式 AI 在内的各种 AI 技术融合到产品中，以进一步丰富用户的生活、工作。

库克评论道：“我们过去几年间，一直在研究包括生成式 AI 在内的各种 AI 技术。我们将继续投资和创新，并以负责任的方式利用这些技术推进我们的产品，以帮助丰富人们的生活。我们在这方面有巨大投入，这一点可以提现在研发支出上”。

路透社还指出，苹果在 2023 年第三季度的研发支出增长至 226.1 亿美元（IT之家备注：当前约 1625.66 亿元人民币），与去年同期相比增加了 31.2 亿美元。

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