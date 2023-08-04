为促进本土制造业，印度对进口笔记本、平板等实施许可要求

IT之家 8 月 4 日消息，根据路透社报道，印度为了促进本土制造业，于本周四宣布对进口笔记本电脑，平板电脑和个人电脑实施许可要求，立即生效。

此举可能会严重影响苹果，戴尔和三星等公司在印度市场的运营。

印度此前法规允许企业自由地进口笔记本电脑等产品，在新规生效之后，企业如果想要继续在印度销售这些进口产品，需要获得特别许可证。

业内高管表示，印度施行进口许可制度意味着延长每款产品进入印度市场的等待时间，尤其需要考虑提前申请，以满足节日期间的销量需求。

印度政府在通知中没有给出此举的理由，但总理纳伦德拉・莫迪（Narendra Modi）一直在促进当地制造业，并根据他的“印度制造”计划遏制进口。

研究公司 Counterpoint 估计，印度的笔记本电脑和个人电脑市场每年价值 80 亿美元（IT之家备注：当前约 574.4 亿元人民币），其中三分之二是进口的。

苹果、戴尔和三星没有立即回应路透社的置评请求。

印度总理莫迪今年 5 月公布了一项 1700 亿卢比（当前约 147.39 亿元人民币）的财政激励计划，以吸引笔记本电脑、平板电脑和其他硬件制造商到地生产投资。

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