消息称印度要求特斯拉仿效苹果，让中国供应商在该国成立合资企业

8 月 2 日消息，据外媒援引消息人士称，印度要求电动汽车制造商特斯拉效仿苹果公司的做法，让供应链所需的中国供应商在印度当地寻找合资伙伴。

据悉，几周时间来特斯拉一直在与印度方面就当地建厂事宜进行谈判。项目落地后，特斯拉工厂或将生产 2.4 万美元的廉价汽车，专供印度市场。

如果特斯拉要在印度当地建厂，并有效控制廉价电动汽车的成本，为电动汽车供应零部件的中国厂商可能至关重要。印度没有电池等关键零部件的本土供应商，就连印度最大的电动汽车制造商塔塔汽车也是从中国市场进口电池。

三名直接了解谈判情况的印度官员表示，在双方会晤中，特斯拉高管告知印度方面，希望让一些来自中国的供应商在当地建立基地，这样才能加强供应链。

印度官员表示，特斯拉可以效仿苹果的做法，让中国供应商寻找印度当地的合资伙伴，通过双方成立合资企业的方式将特斯拉的中国供应商引入印度市场。

目前苹果在印度当地拥有快速增长的供应链，其中包括组装 iPhone 的富士康。

一位消息人士称，近几个月来印度一直在逐个批准中国供应商与印度当地公司建立合资伙伴关系。

另一位直接了解特斯拉在印度谈判情况的消息人士表示，特斯拉正在为印度工厂落地寻找供应链合作伙伴。

一名印度官员表示，对特斯拉来说，当地企业与中国厂商成立合资企业的方式是可行的。

这名印度官员表示，“特斯拉一直要求为他们的供应商打造一个独立的生态系统…… 如果其中有印度当地合资伙伴，就可以根据具体情况予以批准。”

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