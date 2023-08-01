2023Q2 印度手机战报：三星第一、vivo 第二

IT之家 8 月 1 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2023 年第 2 季度印度智能手机出货量同比下降 3%，已经连续 4 个季度出现下降，但降幅不断收窄。

不过印度高端智能手机市场则出现了明显的反弹，第二季度同比增长 112%，对整体出货量的贡献达到创纪录的 17%。

细分到品牌方面，IT之家汇总如下：

三星已经连续 3 个季度保持领先地位，市场份额为 18%。在售价超过 3 万卢比（当前约 2610 元人民币）的高端手机市场，在 Galaxy Z Flip3、Galaxy S21 FE 等机型以及三星 Finance + 的推动下，三星以 34% 的份额超过了苹果。

不过在售价超过 45000 卢比（IT之家备注：当前约 3915 元人民币）的超高端市场，苹果继续以 59% 的份额领先，目前印度已经成为苹果的第五大市场。

vivo 在印度整体市场排名第二，也是前五名中唯一同比增长的品牌。

vivo 的增长归功于强大的线下业务、子品牌 iQOO 在线上的增长，以及覆盖多种价位的丰富机型。

OPPO 一直在扩大其在高端市场的出货量，特别关注中高端市场（20000 - 30000 印度卢比），展示了其满足多样化消费者需求的战略。

OPPO 以 21% 的市场份额成为这一细分市场的顶级品牌。OnePlus 是第二季度印度智能手机市场增长最快的品牌，同比增长 68%。

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