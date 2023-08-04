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京东 App 上线基金购买入口，同时推出财富号、基金投顾等衍生业务

2023/8/4 9:04:59 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事格格大王 的线索投递！

IT之家 8 月 4 日消息，8 月 3 日京东 App 上线了基金购买入口。经IT之家实测，京东 App 的基金入口可通过直接在顶部搜索“基金”之后直达，界面采用了与其他互联网平台类似的“货架式”陈设，底部的 dock 栏共有 5 个区域，依次为首页、稳健、行情、自选、持仓。

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另外在“首页”部分的“更多”板块中，京东的基金销售端还上线了热门板块、聪明投资者、京东财富号、基金投顾等多个板块，以及猜涨跌、模拟炒股等娱乐化较强的功能。

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而在此前，京东系的“基金”板块位于京东金融 App 内，这次功能上的变动将京东的基金业务进一步整合至主平台中。当前京东 App 上的基金产品库包含货币、固收、权益等多领域，用户可在京东基金平台上了解基金的历史表现、风险评估、管理团队、买前提示等主要信息。

在京东之前，网络上一度有抖音进军基金业务的传闻。《中国基金报》此前报道称，抖音已经“做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批”。抖音集团相关人士 7 月 19 日晚间回应上证报记者称，目前没有申请基金销售牌照，也没有和基金公司进行测试。

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关键词：京东基金

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