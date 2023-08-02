京东捐赠 3000 万元物资驰援京津冀多地防汛救灾，首批已送达

IT之家 8 月 2 日消息， 近日，受台风“杜苏芮”影响，京津冀等多地因极端降雨引发洪涝和地质灾害，造成当地重大损失。

京东黑板报官方公众号今日宣布，京东集团公益基金会宣布捐赠 3000 万元物资驰援防汛救灾。目前，首批物资已送达救灾一线，与此同时，京东还组织当地快递小哥将部分应急物资直接送达急需救援的老人、儿童和急重病人手中。

京东物流紧急调配的物流无人机已在 8 月 2 日抵达涿州，并将在当地政府安排下参与救援工作。该无人机是京东物流自主研制的第二代末端物流配送无人机，此前曾参与了 2021 年河南等地的防汛救援行动，为被困的群众配送了急需的生活物资和药品等。

与此同时，京东旗下各业务板块在支援防汛救灾：

京东七鲜各门店将蔬菜、肉类、水饮、方便食品等物资备货量提升到日常的 2 倍以上，并增加配送人员；

京东“汽车医生”专门针对暴雨遇困车主上线 24 小时求助通道，包括提供免费专业咨询及紧急救援，北京的 130 多家京东养车线下门店也加班加点为车主提供专业的维修服务；

京东健康联合爱心品牌将 4000 多件急救包等物资通过北京残疾人福利基金会捐赠给转移安置的残疾人，京东健康互联网医院也紧急为受灾地区用户开启免费在线问诊服务。

京东官方表示：“在京东内部有一项规定，全国任何地方发生灾难，京东临近库房的管理者都无需汇报，即有权捐出库房里灾区所需要的物资。同时京东也会第一时间成立应急保障团队，确保救灾物资的专车专送。”

据IT之家此前报道，网易公益基金会宣布首期向河北涿州等暴雨洪涝灾区捐赠 500 万元现金，以及价值 500 万元的应急物资，用于支持当地紧急救灾等工作开展。目前，近 20 万件网易严选手电筒、纯净水、方便食品等救灾应急物资，正在紧急调往灾区一线。

腾讯基金会追加抗汛救灾捐赠资金 1 亿元，用于响应受灾地区紧急援助需求、过渡安置、灾后重建、复工复产、困难群众保障等工作。此前，腾讯基金会已联动多家机构开展救灾行动，启动常态备灾资金近 700 万元，用于清理淤沙、环境恢复、转运安置等。

北京字节跳动公益基金会宣布捐赠 1 亿元人民币，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

此外，阿里巴巴、小米、理想汽车也宣布捐赠数千万元，驰援京津冀等地防汛救灾。

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