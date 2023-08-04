广东省消委会约谈多家网游公司，要求解决未成年人实名认证、充值退费等问题

IT之家 8 月 4 日消息，据广东省消委会消费维权网 8 月 3 日公告，7 月 27 日，广东省消委会组织“未成年人游戏充值监督约谈会”，并对多家头部网游企业、软件平台企业进行约谈，要求重视未成年人消费者权益保护，切实采取有效措施解决未成年人利用成年人账户登录游戏、充值退费等问题。
数据显示，今年上半年广东各级消委会受理游戏类投诉 23576 件，占投诉总量 12.91%，同比增长了 58.08%。此次约谈中，广东省消委会向各家网游公司、平台企业提出四项具体要求如下：
进一步强化实名认证功能，有效甄别未成年人：建立完善认证模式，建议采用关闭手机授权登录游戏功能或增加登录验证环节，如要求玩家输入密码、进行指纹 / 人脸验证。
加强充值管理，限制未成年人冒用家长身份充值：游戏公司需加强前端管控、提醒，在充值支付环节设置密码、指纹甚至人脸识别等多重验证机制，充值后为防止未成年人删除短信提醒，建议在第二天清晨向注册手机号码发送短信通知。
正视未成年人充值问题，提高退费比例：网游公司和平台企业要进一步降低退费门槛，提高退款比例，不以“关怀金”等名义模糊未成年人退费的实际属性。网游公司和平台企业要进一步降低退费门槛，提高退款比例，不以“关怀金”等名义模糊未成年人退费的实际属性。
提升客服水平，建立多渠道投诉反馈途径：由于未成年人游戏充值问题，家长都会比较痛心、着急，因此网游公司、平台企业需不断提升客服团队服务水平，妥善处理好家长们的投诉和诉求。要建立未成年人充值退费快速处理机制与多渠道投诉反馈途径，对上门投诉的家长应有专门的场所、机制和团队进行对接和处理，更加积极稳妥解决好消费投诉。
另据IT之家此前报道，为进一步提升模式效能，立足未成年人网络保护新形势新要求，国家网信办研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 App 扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。
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