广东省消委会约谈多家网游公司，要求解决未成年人实名认证、充值退费等问题

加强充值管理，限制未成年人冒用家长身份充值： 游戏公司需加强前端管控、提醒，在充值支付环节设置密码、指纹甚至人脸识别等多重验证机制，充值后为防止未成年人删除短信提醒，建议在第二天清晨向注册手机号码发送短信通知。

提升客服水平，建立多渠道投诉反馈途径：由于未成年人游戏充值问题，家长都会比较痛心、着急，因此网游公司、平台企业需不断提升客服团队服务水平，妥善处理好家长们的投诉和诉求。要建立未成年人充值退费快速处理机制与多渠道投诉反馈途径，对上门投诉的家长应有专门的场所、机制和团队进行对接和处理，更加积极稳妥解决好消费投诉。