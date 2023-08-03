科技昨夜今晨 0803：微信内测“小绿书”功能、国家网信办：拟全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”、韩国室温超导团队称论文存在缺陷

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 3 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、微信内测“小绿书”功能

有网友发现，微信正灰度测试“小绿书”功能（非官方名称），被测试到的用户可以在“看一看”界面查看和发布图片消息。从图中可以看到，这款功能的布局与小红书非常相似，图片采用瀑布流显示，下面有配文、点赞等功能。>> 查看详情

2、国家网信办：拟全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”

8 月 2 日，国家网信办研究起草了《 移动互联网未成年人模式建设指南（ 征求意见稿 ）》，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 App 扩大到移动智能终端、应用商店，现面向社会公开征求意见建议。>> 查看详情

3、韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布

近日，韩国一研究团队在预印本网站 arXiv 上发表了一篇论文，声称实现了室温超导，引起了全球物理界和社会各界的广泛关注和质疑。然而，该研究团队的成员却表示，这篇论文存在缺陷，是团队中的一名成员未经他们同意擅自发表的，目前已向 arXiv 要求撤下论文。>> 查看详情

4、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 小艺语音助手升级 AI 大模型

华为 HDC 2023 开发者大会将于 8 月 4 日举行，届时将带来大家期待的鸿蒙 HarmonyOS 4 系统。根据余承东的最新预热，华为手机的小艺语音助手已升级支持大语言模型，可以像目前火热的 AI 聊天机器人那样，直接根据要求写出一段微博文案。>> 查看详情

5、消息称小米 14 系列共四款机型

据最新爆料，小米 14 系列将提供小米 14、小米 14 Pro、小米 14 Ultra 机型，并没有小米 14 Pro+机型存在。之前曝光机型为小米 14 Pro 特别版，设计更高端，相机无区别。>> 查看详情

6、淘宝 88VIP 已可领取芒果 TV 会员年卡

芒果 TV 与淘宝天猫 88VIP 达成合作，部分用户在淘宝天猫 88VIP 页面发现其视频权益增加芒果 TV 会员年卡选项。这是淘宝天猫独立运营后，88VIP 首次与阿里生态以外的平台进行权益合作。>> 查看详情

7、消息称小米平板 6 Max 搭载骁龙 8 + 处理器，预计本月发布

据爆料，小米平板 6 Max 将与小米 MIX Fold 3 折叠屏手机一同发布，据称“产品定位非常高”，是小米的首款 14 英寸骁龙 8 + 旗舰平板，性能释放、影音表现、软件适配都有大幅提升。

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机已经官宣将于本月发布，不出意外，小米平板 6 Max 会在同一场发布会亮相。>> 查看详情

8、支持京津冀防汛救灾工作，科技企业捐赠现金或物资

近日，北京、河北等地突遭暴雨洪涝灾害，全社会的救援力量已紧急奔赴灾区。不少科技企业也都捐赠了现金或物资，汇总相关消息如下：

腾讯 追加捐赠 1 亿元，驰援抗汛救灾 >> 查看详情

字节跳动 捐赠 1 亿元 ，驰援京津冀闽等受灾地区 >> 查看详情

阿里巴巴 公益捐赠 3000 万元，驰援京津冀等地防汛救灾 >> 查看详情

小米 公益基金会捐赠 2500 万元驰援北京、河北暴雨救灾 >> 查看详情

理想汽车 捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾 >> 查看详情

比亚迪 捐款 2000 万元驰援京津冀暴雨灾区 >> 查看详情

网易 首期捐赠 1000 万现金物资，驰援防汛救灾 >> 查看详情

拼多多 向京津冀灾区捐赠 3000 万元 >> 查看详情

京东捐赠 3000 万元物资驰援京津冀多地防汛救灾，首批已送达 >> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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