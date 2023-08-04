鲸吞 45% 营收和 85% 利润，2023Q2 苹果继续引领全球智能手机市场

IT之家 8 月 4 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新研报，表明苹果继续引领全球智能手机营收和营业利润，在今年第 2 季度分别以 45% 和 85% 刷新纪录。

报告指出 2023 年第 2 季度，全球智能手机市场营收低于 900 亿美元，同比下降 8%，环比下降 15%；营业利润同比下降 3%，环比下降 27%

高级分析师 Harmeet Singh Walia 表示在全球智能手机出货量下降 9% 的背景下，苹果出货量下降了 3%。

苹果得益于 Pro 机型的贡献增加、SE 机型的贡献下降，从而提高了 iPhone 机型的平均售价。

苹果 iPhone 在 2023 年第 2 季度的营收虽然同比下降了 2%，但在全球手机市场中营收达到了 45%，相比较去年同期增长了 3 个百分点，创造了新高。

苹果 iPhone 在 2023 年第 2 季度的营业利润占比达到了 85%，相比较去年同期增长了 4 个百分点，同样刷新纪录。

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