外媒推测苹果新品发布会在 9 月 13 日举行，运营商已告知员工不要休假

IT之家 8 月 4 日消息，外媒 9to5Mac 援引多位知情人士消息，由于一项重要的智能手机活动，移动运营商一直要求员工不要在 9 月 13 日休假。

这并不一定意味着此次发布与苹果有关，但该公司以在 9 月份举办 iPhone 活动而闻名。虽然大多数 iPhone 发布会都是在周二举行的，而去年的发布会是在 9 月 7 日，也就是周三举行的。由于 9 月 13 日也是星期三，有理由推测苹果会选择在这一天举办下个月的特别活动。

如果苹果在 9 月 13 日发布新款 iPhone，预计 9 月 15 日星期五开始预购，一周后的 9 月 22 日发售。与去年相比，iPhone 14 的预购从 9 月 9 日开始，9 月 16 日正式在商店发售。当然，也可能有一些例外。

去年，由于供应问题，iPhone 14 Plus 于 10 月 7 日开始销售。2020 年也发生了类似的延迟，影响了 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 的发布。一些分析师预测，今年至少有一款 iPhone 15 可能会推迟，而另一些分析师则认为，尽管“严重短缺”，但所有新机型的销售都将在 9 月开始。

根据此前的多方爆料，iPhone 15 系列的外观设计稍有改动，屏幕边缘略微弯曲，显示屏周围的边框更薄。所有四款新机型都将采用灵动岛和 USB-C，不再使用 Lightning 接口。对于 Pro 机型，苹果预计将用钛合金边框取代不锈钢边框。

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