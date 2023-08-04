苹果 Vision Pro 头显新专利：减少晕动病和眼睛疲劳

IT之家 8 月 4 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果近日获得了一项 Vision Pro 头显技术专利，可以减少晕动症和视觉疲劳。

用户在增强现实、虚拟现实和混合现实（AR / VR / MR）体验中，由于运动和现实世界中的物理定位存在差异，身体感觉与虚拟体验不同步，导致许多人会感到恶心、出汗、头痛和头晕。

苹果在发布 Vision Pro 头显时表示，通过结合高分辨率显示器和超低延迟，可以显著降低晕动症情况。

苹果表示通过专有的 R1 芯片负责处理所有图像，可以将延迟减少到 12 毫秒。

苹果在 Vision Pro 专利描述中还解决了另一个影响晕动症的因素--被称为视觉辐辏调节冲突（VAC）的现象。

这一现象的成因是，当我们在看向一个点时，双眼转动使得视点落在视网膜上相应的位置，而当我们望向近处物体时，双眼通常向内看，看远处的物体视轴就会发散些，这就造成了调焦冲突。

苹果在专利中详细阐述了处理 VAC 减少视觉疲劳的方法。专利描述非常专业，其本质是组合屏幕和摄像头，来改变眼睛对图像的感知。

IT之家翻译部分内容如下

光引擎包括一系列具有全息或衍射光栅的光波导，通过移动光源在适当的角度和位置产生光束，然后将光引导到具有记录有衍射光栅的全息膜层的附加光波导中，以扩展投影仪孔径，并投影到全息组合器所需的位置上。

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