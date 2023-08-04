小米电视 S Pro 100 英寸巨屏上架：首发价 17999 元，赠小米电视音箱

IT之家 8 月 4 日消息，小米电视 S Pro 100 英寸巨屏现已上架小米京东自营旗舰店，到手价不高于 17999 元，下单赠送小米电视音箱。

IT之家从商品页面了解到，这款新品电视峰值亮度可达 1000nits，提供 384 分区背光控制，同时搭载 light sensor 光线传感器，可以自动感应环境光线变化，动态对比度 1000000：1，屏占比达到 98.8%，配备金属边框。

此外，该产品采用产线逐台调校，支持 10.7 亿色原彩显示，94% DCI-P3 电影专业级广色域，显示器色准 ΔE≈2；搭载小米自研画质算法，据称可“突破芯片公版能力上限”，对画面内容多维分析处理。

小米新品电视配备 2 个 15W 音响，8 发声单元独立双分频，支持杜比视界以及杜比全景声。

小米新品电视支持 4K 144Hz VRR 可变高刷，搭配 MEMC 运动补偿，可有效减少高速运动画面的抖动和拖影。此外，该产品据称有“电竞显示器级的超快响应速度”，获得 AMDFreeSync 技术认证，4ms 超低延时。

性能方面，该产品配备四核 A73 处理器，搭配 4GB+64GB 存储空间，支持新一代无线标准 WiFi6，搭载两个 HDMI 2.1 接口、一个 HDMI 2.0 接口、一个 USB 3.0 接口、一个 USB 2.0 接口等。

功能上，小米新品电视覆盖主流投屏协议，支持 Windows、Mac 笔记本投屏以及安卓、iOS 手机投屏。该产品支持智能设备全屋联动，内置小爱同学，可通过远场语音仅需控制。

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