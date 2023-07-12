科技昨夜今晨 0712：英特尔宣布放弃 NUC 迷你电脑业务、消息称小米汽车将采用自研芯片和车机系统架构、用户发帖称爱奇艺 TV 客户端 “白嫖”电视机引热议

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 12 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、英特尔宣布放弃 NUC 迷你电脑业务

英特尔公司已经决定停止对 NUC（Next Unit of Compute，下一代计算单元）业务的直接投资，并转变策略，让其生态系统合作伙伴继续推动 NUC 的创新和增长。>> 查看详情

2、联发科发布天玑 6100+ 芯片

联发科于 7 月 11 日发布了全新的天玑 6000 系列移动芯片，6nm 工艺 8 核，名为天玑 6100+，将面向主流 5G 终端。联发科表示，搭载天玑 6100+ 芯片的 5G 终端将于 2023 年三季度上市。>> 查看详情

3、苹果 Apple Store 官方在线商店上线微信小程序

Apple Store 官方在线商店在微信小程序上线，用户可以获取最新信息并购买全线 Apple 产品，包括 iPhone 14 系列、iPad 和 Mac 等。

据了解，用户还可以在小程序内享受 Apple 的众多服务和体验，包括通过 Apple Trade In 换购计划享受折抵优惠、加入 iPhone 年年焕新计划、享受 Apple 免费镌刻服务等，甚至可以在线定制 Mac 和 Apple Watch。>> 查看详情

4、微软收购动视暴雪获美国法院同意

微软收购动视暴雪的交易在美国遭到了联邦贸易委员会（FTC）的反垄断诉讼，但经过五天的激烈庭审后，加州法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）驳回了 FTC 的初步禁令请求，允许微软完成这笔交易。>> 查看详情

5、用户发帖称爱奇艺 TV 客户端 “白嫖”电视机引热议

有网友在社交平台发帖质疑称，爱奇艺 TV 版即奇异果 App 在电视机处于息屏休眠状态时仍有大流量上传，疑似将用户电视当免费服务器，该网帖引发热议。接着他联系了爱奇艺客服，客服称这是加速手段，对使用没有影响，然后提供了关闭 HCDN 开关的操作。>> 查看详情

6、消息称小米汽车将采用自研芯片和车机系统架构

有博主透露小米汽车的最新进展，该博主表示，“明年第一台汽车落地，那时还伴随着含金量不错的自研芯片和车机系统架构，年底可能会有些阶段性成果释出”。>> 查看详情

7、奥迪回应将向中国车企购买电动车平台授权

据德国媒体 Automobilwoche 报道，奥迪为了应对中国市场的电动汽车竞争，打算从中国本土的电动车企业购买一个电动平台的授权，以缩短其车型的开发周期。奥迪目前正在与多家中国车企进行谈判。

对此奥迪中国方面表示，“入华 35 年来，奥迪一直致力于为推动中国汽车产业发展做出贡献。秉持’在中国，为中国’战略，四环品牌坚定践行在华承诺，推动互利共赢的本土化发展。众所周知，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。”>> 查看详情

8、消息称小米骁龙 8 Gen 3 新机尺寸变化不大，预计为小米 14

有博主 7 月 11 日爆料，小米骁龙 8 Gen 3 新机“中杯”目测尺寸变化不大，镜头排列也是和去年一样，为 3 颗圆形直立镜头 + 方形 Deco。而“超大杯”目前还是中置四摄 Deco，有计划做亮面版本。根据该博主的描述以及发文习惯，预计爆料机型分别为小米 14 和小米 14 Ultra。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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