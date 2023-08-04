小米应用商店：体育运动类 App 需规范权限调用，8 月 24 日起实施

IT之家 8 月 4 日消息，小米公司今日发布关于《体育运动类应用上架要求》的公告，公告表示“为规范体育运动类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对“体育运动”类应用，要求符合一系列安全标准。

IT之家整理相关内容如下：

1.权限标准

手表手环 / 运动健身类应用只允许获取以下安卓权限，如有因应用特殊性需特殊申请权限，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所申请权限的必要性和安全性。

申请通过后，小米侧会不定期进行应用权限合理性检测，一旦发现所授予权限滥用或恶用行为，将收回该权限，并依据严重程度通知整改、下架处理。

▲ 图源 小米应用商店

2.广播标准

手表手环 / 运动健身类应用只允许静态监听以下安卓系统广播 action，即 manifest 声明文件中所声明的广播不超过下表内容。

如有因应用特殊性，需特殊申请静态监听某安卓系统广播 action，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所静态监听某安卓系统广播 action 的必要性和安全性。申请通过后，小米侧会不定期进行应用静态监听系统广播行为的合理性检测，一旦发现所授予静态监听的系统广播有滥用或恶用行为，将收回该广播的监听能力，并依据严重程度通知整改、下架处理。

▲ 图源 小米应用商店

3.性能标准

手表手环 / 运动健身类应用必须达到“移动智能终端生态联盟”规定的性能、安全标准，在测试应用界面内滑动时的平均帧率界面时，最高帧为目标帧率（需识别出当前界面最高帧），平均帧与目标帧之差不能超过 5%，std<5%，若未达标，则不准许上架。

4.安全标准

应用安装升级行为推荐通过应用市场升级应用，不推荐应用内部实现自升级、热升级等风险机制。

应用禁止含有线上违规销售彩票、赌球、赌马或进行棋牌游戏赌博等内容，应用禁止允许用户提交虚假彩票信息。

5.用户体验标准

应用内容要求: 小米应用商店暂不收录用户界面不美观、不直观，缺乏用户友好性和良好用户体验的应用。

6.开发者行为标准

应用认领要求: 应用认领需提供法规要求的《计算机软件著作权证书》或（《App 电子版权认证证书》）以及 ICP 证明。

开发者账号要求: 开发者提交应用审核需进行开发者账号实名认证。

据悉，此标准修订于 2023 年 8 月 3 日发布，公示期 21 天，于 2023 年 8 月 24 日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

小米应用商店表示，所有符合本次定义的体育运动品类应用均需符合《标准》中所有检测项，若应用未通过检测，则无法上架小米应用商店。若应用通过检测上架，后续发现问题小米应用商店将进行下架处置。如应用有超出下述功能的和主功能强相关的合理诉求，应用需通过《体育运动类申诉通道》，按照相关提示提供所申请功能的必要性、合理性和安全性的证明。

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