小米应用商店：直播、语聊类 App 不得出现任何涉赌行为，8 月 9 日实施

IT之家 8 月 2 日消息，小米公司今日发布关于《直播、语聊类应用上架要求》的公告，公告表示，“为规范直播、语聊类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对直播、语聊类应用内容，要求符合以下标准”：

具体标准 直播类应用，不得存在主播私下返现等涉赌行为；

含有直播模块的应用，直播房间不得含有斗牛、扎金花等可下注金币内容；

语音聊天交友类资源，房间名称不得含有回收、返现、提现、未成年等有涉黄、涉赌风险的敏感词

语音聊天交友类资源若同时含有【密码房】与【概率性玩法小游戏】两项功能的，平台不予收录。

房间内含有概率性玩法小游戏的应用【游戏模式：用户充值参与游戏，所得奖品由参与游戏的用户获得】 ，需满足以下要求： （1）直播间、语聊房内需要有显著的风险提示； （2）直播间、语聊房内内有明确的抽奖活动规则并明示； （3）游戏内单个奖品金额最高奖需要小于 5 万； （4）应用内不得有奖品兑现的功能。

小米应用商店表示，此标准修订于 2023 年 8 月 2 日发布，公示期 7 天，于 2023 年 8 月 9 日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

IT之家发现，小米应用商店近来正在打击平台中存在的不良现象，在今年 5 月，小米公司便发布了关于《小米应用商店“WiFi & 清理 & 省电”类应用软件安全检测标准》的公告，而在上月 25 日，小米公司要求应用商店中“招聘兼职类 App 上架需提供相关资质”，当前小米应用商店正在进行的种种行动，无疑能够改善平台的生态环境。

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