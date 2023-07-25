小米应用商店：招聘兼职类 App 上架需提供相关资质

IT之家 7 月 25 日消息，小米公司日前发布关于《招聘兼职类应用上架要求》的公告，公告表示，为规范招聘兼职类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对以招聘兼职类应用进行上架的开发者主体要求提供以下资质：

招聘兼职类 经营范围含“人才中介服务”相关内容的《营业执照》

《人力资源服务许可证》

人力资源服务机构备案 （深圳，除盐田区以外，其余地区可提供备案代替人力资源服务许可证。）

《计算机软件著作权证书》、《App 电子版权证书》或《软件著作权认证证书》（三者选一）

ICP 证或 ICP 备案 备注 深圳，除盐田区以外，其余地区可提供备案代替许可证。

全国其余地区一、二、四、五项需同时满足。

▲ 图源 小米开放平台

小米应用商店表示，此标准修订于 2023 年 7 月 25 日发布，公示期 30 天，于 2023 年 8 月 23 日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

IT之家同时发现，小米应用商店近来正在打击平台中存在的不良现象，在今年 5 月，小米公司便发布了关于《小米应用商店“WiFi & 清理 & 省电”类应用软件安全检测标准》的公告，将于 6 月底“严管”相关 App。当前小米应用商店正在进行的种种行动无疑能够改善平台的生态环境。

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