宝马 Neue Klasse 概念车将于 9 月 2 日亮相，有望作为下一代 i3 上市

IT之家 8 月 4 日消息，据外媒 motor1.com 报道，宝马公司董事会主席 Oliver Zipse 日前公司的季度声明电话会议上表示：“宝马概念车 Neue Klasse 车型已经接近标准生产阶段，很快就会上路。”外媒同时表示，这款概念车将于今年 9 月 2 日亮相，很有可能将替代现款的宝马 i3。

▲ 图源 Motor1

IT之家注：Neue Klasse“新世代”是宝马的全新电动汽车平台，而非一款单一的产品线，宝马计划 2025 年将在匈牙利德布勒森开始生产首款 Neue Klasse 电动汽车，在首款汽车亮相后的 24 个月内推出其他六款基于该纯电平台的车型。

▲ 图源 Motor1

据悉，此次公布的新车与此前曝光的渲染图大致相同，新车将“双肾式”进气格栅改为了更加明显的黑色亮面饰板，并将大灯隐藏其中，而发动机引擎盖部分则被一道内凹沟槽一分为二，使得整个前脸更具宝马的 ID 设计。

车身侧面也同时采用了宝马目前的同款设计理念，去除了车身多余的线条，使得整车看起来更加具备运动感，车窗下方采用了黑色饰板进行装饰，使其看起来更具备一体性。

▲ 图源 Motor1

宝马还表示，他们专为 Neue Klasse 平台纯电车型设计了第六代圆柱电芯，据称“可以使续航提升 30%（WLTP），成本可降低多达 50%”，宝马宣称，他们的目标是将纯电车型的制造成本降至至燃油车相同的水平。

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