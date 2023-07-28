全球汽车巨头争相重新制定中国战略：有人押宝电动汽车，有人选择降本收缩

IT之家 7 月 28 日消息，据路透社报道，最近几天，一些全球最大的汽车制造商们发布的公告显示，他们正在走向截然不同的道路：面对中国市场的变化，通用汽车和一些德国品牌正押注于新的电动汽车，而丰田和其他公司则转向了削减成本的模式。

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中国汽车工业协会（CAAM）的数据显示，中国汽车品牌在 2023 年上半年占据了 53% 的份额，这使得中国品牌首次成为全球最大汽车市场的领导者。

多年来，海外汽车巨头与中国国有合作伙伴主导了市场，但在转向快速增长的电动汽车市场方面进展缓慢。这种缓慢让海外车企付出了高昂代价。CAAM 的数据显示，特斯拉是上半年唯一一个表现较好的海外品牌，在中国市场受欢迎程度超过了宝马，该公司最大的工厂也在中国。

另一方面，残酷的价格战也给厂商们的中国市场利润率带来了更大压力。一些汽车制造商正在削减产量和裁员，包括丰田和三菱。一家上海的咨询公司负责人表示，厂商们别无选择，只能加倍降价，其中也包括大众汽车和通用汽车。

大众汽车自 2022 年末以来销量一直被比亚迪超越。IT之家此前报道，该公司近日宣布了两项旨在巩固其在华地位的协议：与中国的小鹏公司合作，从 2026 年开始生产两款搭载小鹏软件的新车型，并计划与中国合作伙伴上汽集团联合开发奥迪新车型和一个新平台。

通用汽车上半年在中国市场的销量下降了 9%，这包括别克、雪佛兰和凯迪拉克。该公司一直希望在其 Ultium 平台上开发的电动汽车能扭转局面。自去年第一款 Ultium 车型凯迪拉克 Lyriq 发售以来，通用汽车已售出超过 12000 辆基于 Ultium 的电动汽车，上个月，Lyriq 在中国的售价下调了 14%。

通用汽车 CEO 玛丽・芭拉（Mary Barra）在近日的电话会议上告诉投资者：“我们必须以合适的价格和合适的技术（在中国）推出合适的电动汽车。”

起亚中国首席运营官杨洪海 6 月在一个行业论坛上表示：“我们会让敌人先打，之后我们会带着丰厚的资金和技术杀回来，把他们带走。我们并没有放弃市场，只是选择在更合适的时候回来。”他还表示，起亚将于 8 月以进口的方式在中国市场推出首款电动汽车 EV6。

同样不放弃的还有宝马。数据显示，上半年梅赛德斯-奔驰、宝马和大众旗下的奥迪在中国的市场份额基本持平，此前这些品牌在某些情况下提供了超过 25% 的经销商折扣。宝马此前宣布增加在中国的产品研发投资，并在上海建立了一个新的研发中心，以开发将在全球市场销售的电动汽车。

与此同时，也有人在后退。三菱汽车此前关闭了与一家合资伙伴生产欧蓝德 SUV 的工厂，两家公司在销量大幅下滑后试图就重组事宜进行谈判。丰田也降低了一家中国合资工厂的生产速度，并解雇了约 1000 名合同工。

日产汽车将向中国市场带来四款新车型，包括电动汽车，但该公司本周也表示，将考虑从中国出口汽车到其他地区，以利用中国的成本优势。特斯拉、宝马、福特和雷诺也在考虑或已采用这一策略。

一位上海的汽车分析师表示：“中国不仅仅是卖汽车的地方，也是一个推动规模经济的地方。中国能降低你的成本，提高你的国际竞争力。”

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