宝马集团上半年营收 740.72 亿欧元同比增长 12.4%，中国销量同比增长 3.6% 至 393261 辆

IT之家 8 月 3 日消息，宝马集团发布 2023 年第二季度及上半年财报。今年第二季度，宝马集团营收至 372.19 亿欧元（IT之家备注：当前约 2932.86 亿元人民币），同比增长 7.0%；净利润 29.58 亿欧元（当前约 233.09 亿元人民币），同比下降 2.9%。

今年上半年，宝马集团营收 740.72 亿欧元（当前约 5836.87 亿元人民币），同比增长 12.4%；净利润为 66.20 亿欧元（当前约 521.66 亿元人民币），同比下降 50.0%。该公司表示，今年利润下降主要是由于合并导致税率较往年更高。

中国市场方面，第二季度集团交付量同比增长 16.2%，达到 198,161 辆；上半年销量同比增长 3.6%，达到 393,261 辆。

据称，宝马集团上半年研发支出增长 15.4%，重点关注电气化和自动驾驶，资本支出增长 10.3%。宝马还补充说，较高的材料和制造成本也影响了上半年的业绩。

该公司预计其汽车部门的息税前利润率将从之前的 8%-10% 增至 9%-10.5%，并且基于雄厚的订单库存，其交付量也将稳步增长，高于之前仅小幅增长的预测。

此外，该公司将自由现金流预测从之前的约 70 亿欧元下调至 60 亿欧元以上，理由是需要建立库存并加大电气化投资。

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