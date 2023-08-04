消息称尼康 Zf 相机搭载 2400 万像素传感器，最晚 9 月发布

IT之家 8 月 4 日消息，有网友发现，Nikon Direct Japan 已经出现了传闻中的 Nikon Z f 全画幅复古相机。

根据 NikonRumors 最新爆料消息，尼康 Zf 将搭载 2400 万像素传感器与双存储存储卡槽，最晚将于今年九月发布。

IT之家汇总此前爆料规格如下：

内部代号为 N2137

配备 4500 万像素传感器 (存疑)

自动对焦相比 Z6II / Z7II 有提升

其中有一款套机配的镜头是 Z 40mm f / 2 (SE)

单机身售 1999 美元（当前约 14313 元人民币）

外观和按键布局与 Z fc 非常相似

次级转盘采用拍照 / 视频 / 黑白三种模式切换

单 SD 卡槽

做工优于 Z fc

带有翻转屏

此外，随着全新尼康 Zf 发布，尼康还将为 Z6II&Z7II 推送新的固件。新固件将大幅度改善 Z6II&Z7II 的自动对焦性能。

NikonRumors 给出的尼康最新镜头路线图现实还将于今年推出 35mm F1.2 S 与 135mm F1.8 S 两款新品。

如上图所示，尼康路线图显示新镜头分别为 S Line 的 35mm 和 135mm 型号。据外媒消息，这两款镜头的型号分别为：

NIKKOR Z 35mm f/1.2 S lens (S-Line)

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S lens (S-Line)

据IT之家此前报道，尼康尼克尔 Z 180-600mm f / 5.6-6.3 VR 镜头和 Z 70-180mm f / 2.8 镜头刚刚发布，售价分别为 12499 元和 8999 元。

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