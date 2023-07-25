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腾龙 35-150 F2-2.8 尼康 Z 卡口镜头预计秋季上市

2023/7/25 12:14:55 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 25 日消息，腾龙宣布正在开发尼康 Z 卡口版腾龙 35-150mm F / 2-2.8 Di III VXD（型号 A058）全画幅无反镜头，这也是全球首款最大光圈为 f / 2 的无反变焦镜头，计划于秋季上市。

腾龙已经在 2021 年推出了索尼 E 卡口版本，定价 1899 美元（IT之家备注：当前约 13654 元人民币）。

这款 35-150mm F / 2-2.8 Di III VXD 镜是一款大光圈长焦变焦镜头。该产品用途广泛，广角端最大光圈达到了 F2，长焦端也具有 F2.8 的光圈，适用于风景、人物以及特写拍摄。

腾龙 A058 镜头采用了新型光学结构，15 组 21 片设计，配备了 4 片 LD（低色散）镜片和 3 片 GM（玻璃铸造非球面）镜片，保证了中央到边缘的画质表现。

这款产品搭载线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），有着安静高速的特点，兼顾视频拍摄。同时，对焦机构还兼容索尼相机的“高速混合 AF”、“眼部 AF”功能。此外，镜头广角端最近拍摄距离为 0.33m，拥有近摄能力。

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关键词：尼康腾龙

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