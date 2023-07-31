3499 元，唯卓仕推出 AF 75mm F1.2 Pro 镜头：适用于索尼 E、尼康 Z 卡口

IT之家 7 月 31 日消息，唯卓仕 AF 75mm F1.2 Pro 新品镜头正式发售，包括索尼 E / 尼康 Z 卡口两种规格（IT之家注：此前已推出富士 XF 卡口型号），定价均为 3499 元。

据介绍，这款定焦镜头是一款性能优秀兼具便携性的人像摄影镜头，拥有出色的分辨率、柔美自然的焦外虚化效果，集高画质 / 大光圈 / 视频优化于一身。

它采用了 11 组 1 片光学结构，拍摄距离 0.88m，焦距 75mm，滤镜ɸ77mm，配备金属电子触点，支持 EXIF 信息传输以及电子自动光圈调节，提供 Type-C 接口，约 670~710g 重。

75mm 镜头提供了较少变形的透视感和空间感，近可拍摄面部特写，远可拍摄人物全身像，是人像摄影的常用焦距。

A75mmF1.2 在 F1.2 大光圈时可营造更加唯美的背景虚化效果，11 枚光圈叶片和优化的光学设计可减少镜面像差，使前景和背景均具有柔美的焦外表现。

Viltrox75mmF1.2 具备优越的解析还原能力，成像锋利，从边缘到中心呈现惊人一致性，画面通透立体，暗部细节丰富。

它还内置 STM 步进马达，提供精确自动对焦和跟踪对焦所需高驱动力，同时支持眼控对焦，动物对焦等识别，可以实现更出色的响应，更低延迟和振动。

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