中国科学院高能所专家：对公众关注室温超导感到高兴，但不要盲目炒作、夸大其词

IT之家 8 月 4 日消息，据中国日报今日报道，中国科学院高能物理研究所研究员徐庆金近日在采访中对室温超导引发的热议发表了自己的看法。

他表示，韩国作者的文章，在专业人士看来就是“题目非常吸引眼球”，但内容“非常非常不专业”。究其原因，在于当前实验室的数据完全不足以支撑它的结论。

文章中所说的“室温超导”必须在室温、常压条件下，实现零电阻效应 + 完全抗磁性两大特征，而韩国团队的实验数据“在这两方面都还差得很远”。

徐庆金指出，若室温超导研制成功，将给日常生活中接触到的很多领域带来变化，并对涉及电、磁领域造成“颠覆性”的推动，如制造低成本磁悬浮列车。

但是过去几天，不断有自媒体疯狂地炒作，当然我觉得比炒作娱乐圈的八卦新闻要好多了，至少是个科学普及的过程。但我不太满意的地方是有些自媒体过于‘标题党’，完全夸大其词，严重误导了大家。

IT之家此前报道，韩联社发布消息称，韩国超导低温学会（KSSC）经过科学研判后认为，LK-99 目前证据不足以证明其超导性。KSSC 原本需要通过取得样品来验证零电阻、完全抗磁的特征，但科研团队声称“论文正在审核中”，因此 KSSC 根据论文、视频数据给出不足以证明的理由：

它没有完全表现出迈斯纳效应（完全抗磁性）；

论文中的数据也与一般的超导体图不同。

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