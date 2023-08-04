科技昨夜今晨 0804：OPPO 各大平台 Logo 换黑底、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布、马斯克称特斯拉或年底实现完全自动驾驶

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 4 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、OPPO 各大平台 Logo 换黑底

近日，OPPO 将旗下各大平台官方账号的 Logo 都换成了黑底，去掉了此前标志性的绿色，因此也被不少人戏称为“绿厂变黑厂”。OPPO 官方回复称“为了更好地助力品牌形象塑造，提供更科技、友好的体验，在未来，我们的品牌标志将逐步减少彩色的使用，以单色形式露出，更简洁高效地助力品牌与产品信息沟通。”>> 查看详情

2、小米 Redmi K60 至尊版手机官宣本月发布

小米集团合伙人、总裁卢伟冰宣布，Redmi K60 至尊版手机将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。>> 查看详情

3、国家网信办：处理超过 100 万人个人信息的处理者，应当每年至少开展一次保护合规审计

国家网信办 8 月 3 日发布公告，为指导、规范个人信息保护合规审计活动，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提到，处理超过 100 万人个人信息的个人信息处理者，应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计；其他个人信息处理者应当每二年至少开展一次个人信息保护合规审计。>> 查看详情

4、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布

曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵带领的研究团队，近日对韩国宣称发现室温超导体的抗磁性材料 LK-99 进行了复现实验，并于 8 月 2 日晚间公布了初步的电阻测试结果。测试结果显示，该材料在常温到 50K (-223.16℃) 低温范围内仍存在大的电阻值，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。>> 查看详情

5、三星 Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 国行发布会

在 8 月 3 日举行的三星中国新品发布会上，三星正式推出了全新的 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 等产品。

三星 Galaxy Z Fold 5：

12+512GB 12999 元

12GB+1TB 14999 元 >> 查看详情

三星 Galaxy Z Flip 5：

8+256GB 7499 元

8+512GB 8499 元 >> 查看详情

三星 Galaxy Tab S9 安卓平板国行发布，5999 元起 >> 查看详情

1799 元起，三星 Galaxy Watch 6 / Classic 智能手表国行发布：标配 ECG 移动心电图房颤提示软件 >> 查看详情

6、宁德时代工厂部分岗位“强制双休”

据报道，宁德时代成立子公司四川时代的员工王鹏（化名）称，去年宁德时代的订单很多，当时他们靠着加班，一个月工资到手七八千。但到了年底，形势急转直下。2022 年 11 月、12 月工厂开始降薪，一些岗位开始限制工时或强制双休，甚至推出了“五天八小时”的工作制。不少工人嫌工资过低选择离开。>> 查看详情

7、阿里云开源通义千问 70 亿参数模型，免费、可商用

8 月 3 日阿里云开源通义千问 70 亿参数模型，包括通用模型 Qwen-7B 和对话模型 Qwen-7B-Chat，两款模型均已上线魔搭社区，开源、免费、可商用。此举让阿里云成为国内首个加入大模型开源行列的大型科技企业。>> 查看详情

8、比亚迪“百万级硬派越野”仰望 U8 内饰设计细节公开

比亚迪旗下百万级新能源豪华品牌仰望 8 月 3 日公布了硬派越野车型 U8 内饰的更多细节。该车采用双环抱式“星环”座舱设计，官方的说法是“营造极境之上的豪华奢美”。>> 查看详情

此外，从博主给出的图来看，仰望 U8 车机搭载了 3.2GHz 满血版的骁龙 8+ Gen1（SM8475），运行内存达到了 16GB，预装安卓 12 系统，配置堪比去年的顶级平板电脑。>> 查看详情

9、韩国学会称“LK-99 常温超导证据不足”，此前东南大学成功观测零电阻

韩联社发布消息称，韩国超导低温学会（KSSC）经过科学研判后认为：LK-99，目前证据不足以证明其超导性。该组织于近期成立的，本想从团队那里拿来样品交叉验证两个特性，即零电阻和完全抗磁性。韩国研究团队拒绝了提交样本的要求。

而在 8 月 3 日凌晨，东南大学物理学院超导研究团队的孙悦教授在B站发布最新结果 ——LK99，在常压 110K（-163℃）以下成功观测到了零电阻。>> 查看详情

10、统信 UOS、麒麟操作系统完成适配龙芯 3A6000 国产桌面处理器

龙芯中科今 8 月 1 日宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果，引发业界热议。

3A6000 实际发售还有一段时间，但软件适配已经开始了。8 月 3 日下午，统信软件、麒麟软件双双宣布，统信 UOS 操作系统和麒麟操作系统，已率先完成对龙芯 3A6000 处理器的适配工作，且“功能完整，性能优异”。>> 查看详情

11、马斯克称特斯拉或年底实现完全自动驾驶

马斯克当地时间 8 月 2 日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发“FSD 人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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