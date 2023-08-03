曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性

IT之家 8 月 3 日消息，据界面新闻报道，曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵带领的研究团队，近日对韩国宣称发现室温超导体的抗磁性材料 LK-99 进行了复现实验，并于 8 月 2 日晚间公布了初步的电阻测试结果。测试结果显示，该材料在常温到 50K (-223.16℃) 低温范围内仍存在大的电阻值，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。

报道称，刘晓兵教授表示，这是除了韩国研究团队外，首次对 LK-99 进行的电阻测试。他称，目前还不清楚造成这一结果的深层次原因，还需要进一步的研究确认。

刘晓兵教授介绍，他们之前在实验室制备的部分 LK-99 多晶颗粒中，观测到了类似韩国研究人员所说的抗磁现象。但是，仅有抗磁性并不意味着超导现象，还需要同时具有零电阻特性。目前所有的结果只能说明该材料具有抗磁性，还远远不能证明为迈斯纳效应。迈斯纳效应是超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的排斥现象，被视作超导实现的重要特征。

刘晓兵教授指出，尽管他们没有观测到与韩国研究人员一致的电阻数据结果，但也不能直接排除韩国课题组所报道 LK-99 材料的室温超导特性，可能由于样品纯度或者超导组分含量的不同。他认为，在 LK-99 样品制备过程中还有很多需要调整的地方，目前看，复现实验完全成功有一定的难度，例如样品纯度、杂质含量、结晶质量等方面的提升需要更多的时间。

刘晓兵教授还表示，对于网友提到的 LK-99 是人类磁悬浮技术的最好材料这个说法，需要保持理性和客观对待，任何新材料从发现到最后的大规模应用都有很长的路要走。何况目前对 LK-99 这个材料的认识还很有限。他说，实现室温超导是全人类的梦想，若能成功实现，将会彻底改变人类的生活，但探索室温超导之路注定不易，还将会面临更多的未知和挑战。

据了解，刘晓兵教授是曲阜师范大学高压物理与材料科学研究团队的负责人，该团队成立于 2017 年 8 月，研究工作主要围绕高压科学、超硬与超导材料领域。2012-2017 年，刘晓兵在美国西北大学从事博士后研究，后归国任教。近五年该团队已发表 PNAS 等高水平学术论文 100 余篇，主持国家级与省部级等科研项目 20 余项。

此前，韩国量子能源研究中心公司相关研究团队通过两篇论文及视频方式，宣布在常压条件下，一种改性的铅磷灰石（LK-99，以 Lee 和 Kim 的首字母命名）能够在 400K（127℃）以下表现为超导体。之后，国内外多个团队开始复现韩国研究团队的实验结果。目前，已有来自北京航空航天大学、曲阜师范大学、华中科技大学的三个团队完成了该复现实验。其中，华中科技大学的团队复现了其抗磁性，但未验证是否为零电阻。北京航空航天大学的实验结果也表明，没有在 LK-99 上检测到超导性。

IT之家早些时候报道，韩国超导学会已宣布成立“LK-99 验证委员会”，以检验该成果的真实性。截至目前，学会根据两篇论文中提供的数据和已发布的视频，认为 LK-99 不能被称为室温超导体。

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