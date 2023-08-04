HarmonyOS 4 结合全新华为方舟引擎：性能提升 20%，续航增加 30 分钟

IT之家 8 月 4 日消息，在今日的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为带来了全新的 HarmonyOS 4，IT之家全程为大家带来视频直播。

据介绍，HarmonyOS 4 在应用生态方面更进一步，搭配全新华为方舟引擎可使得性能提升 20%，续航增加 30 分钟。

华为表示，HarmonyOS 4 可以在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗以及各种设备上都能带来流畅丝滑的使用体验。

华为在 2019 年 8 月底对方舟编译器 (OpenArkCompiler) 正式开源，迈出了跨越性的一步。后续，方舟编程体系陆续实现了编译器、引擎、调试器的开源，支持 Java 以及 C 语言，后续计划支持 JavaScript。

华为强调，方舟项目的目标是构建一个基于 MapleIR 的跨语言编程环境，实现跨语言的全局分析及优化。

方舟引擎（MapleEngine）是方舟编程体系的重要环节，旨在构建一个软件开发的全栈，包括编程语言、多语言前端、编译器、执行引擎以及一系列工具链。

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