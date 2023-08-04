华为鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.108 正式版推送，新增“实时窗”

互动主题：趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效，让桌面和锁屏妙趣横生全景天气主题，实时感知天气变化，在屏幕上跃然呈现真实世界的阴晴雨雪，配合重力感应，还会生动展示天气在俯视、平视、仰视下的不同视觉效果，带来身临其境的互动体验。