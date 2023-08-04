华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统正式发布：新增“实况窗”、小艺 AI 大升级、方舟引擎

IT之家 8 月 4 日消息，在今日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，鸿蒙 HarmonyOS 4 系统正式发布。

华为鸿蒙 HarmonyOS 4 采用全新的设计，号称“让你的照片、心情甚至是自然天气都能成为个性的完美表达”。

在新系统中，用户可以通过 AI 抠图识别主体，搭配多种艺术背景；结合杂志化设计，让照片变成壁纸；设置全景天气壁纸，将自然天气装进手机，实时感知天气变化；HarmonyOS 4 还带来更生动的 Emoji 表情。

鸿蒙 HarmonyOS 4 采用了全新的通知中心，可“置顶”关键信息。

新系统为手机 / 平板增加了一个全新功能“实况窗”，为手表添加了“弦月窗”。该功能类似苹果 iOS 中的实时活动，可以在屏幕左上角、锁屏界面实时显示应用的信息，并且可在胶囊和卡片之间切换。

华为鸿蒙 HarmonyOS 4 还对一些效率工具进行了改进：

超级中转站支持更多应用，双指长按轻松提取文本、图片并拖入中转站；

超级桌面拓展更多场景，不仅支持手游流转智能座舱屏幕，也能支持无人机航拍画面流转至智能座舱；

演示批注功能让 HUAWEI M-Pencil 秒变白板笔，共享内容可圈可点可标注。

AI 功能方面，鸿蒙 HarmonyOS 4 对小艺语音助手带来了 AI 大模型升级。据官方介绍，小艺的手机月活用户已达 2 亿。AI 大模型赋能的 HarmonyOS 4 全新小艺，号称在智慧交互、高效生产力和个性化服务三个方向持续增强。

据发布会演示，小艺支持生成复杂场景、快速摘要、文字创作、自然对话、看图说话、图片二创、随口记事提醒、场景化服务组合等。

华为表示，全新的小艺 AI 大模型接入将于本月下旬开测，IT之家小伙伴届时可以自行尝试更多玩法。

系统优化方面，鸿蒙 HarmonyOS 4 打造了全新的“方舟引擎”，包含图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗 6 大引擎，号称性能提升 20%，续航增加 30 分钟、相机启动速度提升 57%、图片加载更快、手机动画效果更自然（折叠动效、可中途打断等）。

安全方面，华为鸿蒙 HarmonyOS 4 对应用风险进行了更多的管控，比如风险应用安装自动管控、运行时主动拦截，并最小化授予风险应用权限（给空数据），限制敏感信息访问；应用跟踪管理，用户可选择是否允许应用跟踪你在其他应用和网站上的活动。

华为鸿蒙 HarmonyOS 4 今日下午 4 点后开启升级公测，大家可以前往“我的华为”官方 App 报名升级体验。

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