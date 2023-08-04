TechInsights：2023 年 Q2 全球智能手机出货量同比下降 8%，前十厂商中国品牌占八席

IT之家 8 月 4 日消息，市调机构 TechInsights 今日发布 2023 年第二季度全球智能手机市场报告。数据显示，该季度全球智能手机出货量同比下降-8% ，这也是全球智能手机出货量连续第八个季度出现年度下降，不过年度下降率已经放缓。

品牌方面，前五名分别由三星、苹果、小米、OPPO（包括一加）、传音包揽，值得一提的是，这也是常年深耕亚非拉等地区的传音首次进入前五大厂商之列。至于第六至第十名，则分别为 vivo、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为。

IT之家附前十名具体情况如下：

三星：出货量 5350 万部，以 20% 的市场份额位居全球智能手机市场之首，同时智能手机出货量同比下降-14% 。

苹果：iPhone 出货量 4310 万部，占据 16% 的市场份额。苹果的表现略低于整体市场，出货量同比下降-9%，预计中国在本季度首次超越美国成为 iPhone 份额最大的单一国家，两国所占市场份额分别为 24%、21%。

小米：出货量为 3320 万部，以 12% 的全球市场份额排名第三，低于一年前的 14%。同时，本季度小米手机在中国和印度的库存已经正常化。

OPPO & 一加：OPPO 品牌出货量为 2220 万部，同比下降 11%，一加季度销量为 490 万部，同比增长 81%。两个品牌加起来占据了 10% 的全球份额，同比下降 2%。

传音 (Tecno, itel 和 Infinix 品牌的总和)：一个专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲时长的中国品牌，智能手机批发价大多低于 100 美元，2023 年 Q2 全球智能手机出货量总计为 2480 万部，同比增长 31%，市场份额为 9%，高于一年前的 6%。

vivo：除非洲中东地区外，所有地区需求量均在下降，总出货量连续 7 个季度出现两位数的年跌幅。

荣耀：该季度中国市场表现疲软，出现年度下滑，但海外业务开始增加。

realme 真我：占据全球份额 4%，但仍出现两位数年度下滑，欧洲 / 亚太地区失去部分市场份额。

联想-摩托罗拉：全球市场份额同为 4%，出货量同比下降 13%，美洲地区销量急剧下降，因为美国主要后付费运营商产品发布周期缓慢、其他中国品牌在拉美竞争加剧。同时，翻盖折叠屏新机 razr 40 起到了重获市场份额的作用。