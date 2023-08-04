IDC：vivo 超越三星成为印度智能手机市场第一品牌

IT之家 8 月 4 日消息，根据国际数据公司（IDC）最新的全球手机季度追踪报告，印度智能手机市场在 2023 年上半年共出货 6400 万台同比下降了 10%；第二季度出货量为 3400 万台，环比下降 10%，但同比增长 3%。

据悉，印度市场 Top5 中除了 vivo 都有一定程度的下滑，而 vivo（不包括 iQOO）则以 7.4% 的出货量增长超越三星等一众厂商登上榜首。

截至目前，vivo 在印度的市场份额已经扩大到 16%，而去年同期为 14.5%。

紧随其后的是三星，其市场份额从 2022 年第 2 季度的 16.3% 下降到 2023 年第 2 季度的 15.7%；realme 的市场份额从 17.5% 下降到 12.6% 排第三；OPPO 则从去年的 11.5% 降至 11%。

值得一提的是，小米是印度智能手机市场前十名中份额下滑幅度最大的一家，相比去年霸榜的 17.6% 下降了 39.4% 到 11%。

相对的，小米另一个品牌 POCO 则以 76.5% 的年增长率成为增长最快的品牌，其市场份额从 2022 年第二季度的 2.8% 增加到了 5%。

除此之外，苹果和一加有着仅次于 Poco 的表现，同期大幅增长 61.1%，但一加则凭借 7.2% 的份额压过苹果一头（5.5% ）位列第六名。此外，传音旗下 Tecno 以及 Infinix 也有着不错的增长，分别占据第九名和第十名的位置。

分析师指出，经过几个季度的增长，印度智能手机平均价 (ASP) 达到 241 美元（IT之家备注：当前约 1730 元人民币），环比下降了 8%，但同比增长了 13%。

在 2013 年第二季度。200 美元（当前约 1436 元人民币）以下车型的市场份额从一年前的 70% 降至 65%，同比下降 11%；而中端市场 (200 美元 < 400 美元) 的市场份额保持不变，为 22%。

相对的，中高端市场 (400 美元 < 600 美元) 的市场份额同比增长 34%，目前为为 5%；而高端市场 (600 美元以上) 增长最快，同比增长 75%，市场份额已经达到 9%。

“消费者正在选择优质产品，因为他们可以选择简单、实惠的消费方式。IDC 预计这种增长势头将在 2023 年的未来几个月持续下去，”IDC 印度客户端设备研究经理 Upasana Joshi 表示。

据称，今年第二季度，印度 5G 智能手机出货量为 1700 万部，平均价为 366 美元（当前约 2628 元人民币），同比下降 3%。三星、vivo 和一加是 5G 领域的领先者，份额总计达 54%；而苹果 iPhone 13 和一加 Nord CE3 Lite 则是 2013 年第二季度出货量最高的 5G 机型。

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