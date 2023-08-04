谷歌为搜索结果添加更多基于 AI 的“总结性”功能

IT之家 8 月 4 日消息，谷歌在今年 Google I / O 上宣布了一项名为 Search Generative Engine 用户测试计划，参与计划的用户可以在搜索框中启用基于 AI 的总结性功能。

谷歌本周宣布，为该测试计划加入三项新功能，即“增加影音的搜索权重”、“提升内容摘要生成速度”、“为搜索结果标注来源及时间点”。

▲ 图源 谷歌

IT之家整理汇总这三项新功能具体内容如下：

“增加影音的搜索权重”即在搜索结果增加额外的图片与视频内容。

开发团队正在测试版搜索引擎中加入一系列基于 AI 判定的相关图片视频，谷歌表示，从下周起，测试用户在搜索特定内容时，例如“瑜珈动作示范”、或是“如何去除大理石脏污时”，搜索引擎将会智能为用户推荐相关教程视频。

“提升内容摘要生成速度”即加快产生 AI 内容摘要的时间。

谷歌表示，经过改善后，当下 AI 搜索引擎生成摘要的时间，相比功能最初发布时缩短一半有余，谷歌声称，未来开发人员还会继续进行提升 AI 摘要的生成速度，便于用户得到更流畅地使用体验。

“为搜索结果标注来源及时间点功能”，即搜索引擎会在结果的简介部分，加上网页链接出版日期，方便用户判断消息的即时性。

▲ 图源 谷歌

谷歌同时表示，开发人员正在实验其他方法来强化 AI 摘要内容的丰富性，不过谷歌同时提到，他们并不会因此降低广告的搜索排名 。

谷歌当下正积极将 AI 整合进其现有产品。除了搜索功能的改进，谷歌今日也开始在 YouTube 上的少数英语视频中测试“基于 AI 生成视频简介”功能，帮助用户更容易了解视频内容。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。