首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

谷歌为搜索结果添加更多基于 AI 的“总结性”功能

2023/8/4 16:41:21 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 8 月 4 日消息，谷歌在今年 Google I / O 上宣布了一项名为 Search Generative Engine 用户测试计划，参与计划的用户可以在搜索框中启用基于 AI 的总结性功能。

谷歌本周宣布，为该测试计划加入三项新功能，即“增加影音的搜索权重”、“提升内容摘要生成速度”、“为搜索结果标注来源及时间点”。

▲ 图源 谷歌

IT之家整理汇总这三项新功能具体内容如下：

  • “增加影音的搜索权重”即在搜索结果增加额外的图片与视频内容

开发团队正在测试版搜索引擎中加入一系列基于 AI 判定的相关图片视频，谷歌表示，从下周起，测试用户在搜索特定内容时，例如“瑜珈动作示范”、或是“如何去除大理石脏污时”，搜索引擎将会智能为用户推荐相关教程视频。

  • “提升内容摘要生成速度”即加快产生 AI 内容摘要的时间

谷歌表示，经过改善后，当下 AI 搜索引擎生成摘要的时间，相比功能最初发布时缩短一半有余，谷歌声称，未来开发人员还会继续进行提升 AI 摘要的生成速度，便于用户得到更流畅地使用体验。

  • “为搜索结果标注来源及时间点功能”，即搜索引擎会在结果的简介部分，加上网页链接出版日期，方便用户判断消息的即时性

▲ 图源 谷歌

谷歌同时表示，开发人员正在实验其他方法来强化 AI 摘要内容的丰富性，不过谷歌同时提到，他们并不会因此降低广告的搜索排名

谷歌当下正积极将 AI 整合进其现有产品。除了搜索功能的改进，谷歌今日也开始在 YouTube 上的少数英语视频中测试“基于 AI 生成视频简介”功能，帮助用户更容易了解视频内容。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：谷歌AI 搜索

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用