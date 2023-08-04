韩国 LK-99 作者发布新视频，样本室温 25 度悬浮，已有网友估算磁化率

家人们，韩国团队这边又整活了！

刚刚，论文作者之一金贤德（Hyun-Tak Kim）放出一段新视频，展示了悬浮的 LK-99 样本。

这是最新的视频：

这是之前的视频：

可以看到，视频中的 LK-99 样本呈半均匀的矩形棱柱，与之前论文的这块有明显不同。而且更重要的是，样本在室温 25.8°C 成功悬浮了。

对此，网友惊呼：我勒个去！

也有细心的网友发现：

这似乎不是论文中的样品，难道他们已经复现了好几块？

还有网友质疑视频拍的不行，直接表示：

这就不是超导体，如果是，简单倾斜磁铁就能证明。

网友上手估算磁化率

当然除了一众惊呼“王德发”和质疑的网友，也有一些网友手痒坐不住，已经上手测算了视频 LK-99 样品的磁化率。

Reddit 上的这位老哥，就给出了自己的测试过程。

磁铁大概 1 英寸宽，0.25 英寸厚（也就是 6 毫米），假设样品漂浮在距离磁铁厚度相同的位置上。

基于样本大小和浮起的高度，根据网上的磁场计算工具，样本磁场强度应该在 0.2-0.25 T 之间。

根据维基百科，这个材料的密度是 6.699 克 / 立方厘米，用等效磁能和势能的方法估算，磁化率约为 2.5 x10^-3。

如果用已知的超导体 YBCO（镧钇钡铜氧化物）来比较，由于其磁化率为-1，所以只需要较小的磁铁或磁场就能悬浮。

而对于石墨烯来说，作为普通材料其磁化率非常小，大约是-40 x10^-5，所以磁铁上方的悬浮高度也会很低。

通过对比，视频样本材料的磁化率更接近石墨烯，而不是已知超导体 YBCO。

按照理想超导体的磁化率-1，最终网友得出结论：

视频中样本有较强抗磁性，但不是超导体。

当然，这也只是网友基于视频做的一个粗略估算，具体情况如何还需等上那么一会儿。

省流：LK-99 韩国进展

现在，韩国室温超导 LK-99 这件事已经成了一个网络社会学嵌套事件。

世界各地高校、实验室抓紧“土法炼丹”，韩国团队这边也是 drama 不断，不仅被质疑内讧抢诺贝尔，还被韩国学会称“LK-99 常温超导证据不足”。

总之用一句话就是：

因吹斯汀！

根据时间线，咱们简单回顾下 LK-99 韩国团队的一些情况。

2023 年 7 月 22 日，一篇名为“首个室温常压超导体”的论文出现在了 arXiv 上，引发巨大讨论开始在网上发酵。

2023 年 7 月 27 日，论文协作者之一金贤德（Hyun-Tak Kim）回应《首个室温常压超导体》论文内容有很多缺陷，未经过他的允许情况下就被传到了 arXiv 上。

2023 年 8 月 1 日，韩国团队在 arxiv 平台重新上传了他们修改后的常温常压超导体论文。除了修正格式转换产生的小错误外，还新增了另一个样本的测试结果。

2023 年 8 月 2 日，韩国超导学会宣布成立 LK-99 验证委员会，并表示如果 Q-center 提供样品，将会进行第二轮验证。

韩国室温超导一作李硕裴（Sukbae Lee）表示论文未经允许上传，而且内容有缺陷，团队已向 arXiv 申请撤稿，完善后转投正规期刊。

2023 年 8 月 3 日，韩国超导低温学会（KSSC）没有拿到样本，仅根据论文内容得出结论，样本不存在迈斯纳效应，因此不是超导体。

2023 年 8 月 4 日，论文作者金贤德（Hyun-Tak Kim）提供了一段新视频，展示了悬浮的 LK-99 样本。

除了上面这些官方爆出的消息，还有很多小道消息流传，比如质疑论文作者是不是错把抗磁性当做了超导，其意义可远小于常温超导。

One More Thing

韩国团队一作李硕裴（Sukbae Lee）最近接受韩国经济日报采访，表示：

团队目前正在进行 LK-99 后续研究，很快会出来解释一切。

并强调已经公开 LK-99 的制造方法，一个月后世界各地复现团队应该就能有所收获，让大家拭目以待

。

并且，金贤德教授（Hyun-Tak Kim）很快也会对韩国超导低温学会（KSSC）要求的样品做出回应。

此外，韩国媒体这边又爆出新消息。

韩国能源技术研究所（Korea Institute of Energy Technology）已经拿到 LK-99 超导体样品，并研究了一个月。

研究所表示目前还处于初期阶段，没有达到向外界公开数据的水平，预计分析还需要 6 个月左右的时间。

参考链接：

[1]https://www.nytimes.com/2023/08/03/science/lk-99-superconductor-ambient.html/

[2]https://twitter.com/floates0x/status/1687190672280096768/

[3]https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004876178?sid=001/

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