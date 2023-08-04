领克 08 将于 8 月 8 日开启预售，同时推出 1008 台限量版车型

IT之家 8 月 4 日消息，领克汽车今日下午通过官方公众号宣布，旗下最新车型领克 08 将于 8 月 8 日开启预售，同期还将推出 1008 台“时间限量版”车型。不过，较为关键的预售价等信息仍未公开。

该车最早的预热，可以追溯到今年 2 月 28 日，过去了将近半年时间。新车基于 CMA 2.0 架构研发，整体设计由领克欧洲造型团队操刀，领克瑞典造型中心负责人 Stefan Rosen 领衔主创。车身长宽高分别为 4820/1915/1685mm，轴距 2848mm，拥有旷晶绿和和曜日银配色。

IT之家此前报道，这款新能源“大 5 座”中型 SUV 于 3 月 25 日晚间正式亮相，随后内饰、部分配置和动力系统等信息逐渐公开。

内饰方面，领克 08 配有 12.3 英寸全液晶仪表盘和 15.4 英寸悬浮式中控屏，提供 92 英寸 AR-HUD 系统，拥有三种内饰配色。从此前官方放出的预告图来看，该车大概率会配备按键式的内侧门把手设计。

配置方面，新车还配备了零压感副驾座椅，最大可放置到 145°，腿托向上最大可调节 68°，后部腿部空间 935mm。领克 08 配备三温区自动空调、四音区语音控制、隐藏式电动出风口、流光环绕氛围灯、1600W 功率哈曼卡顿 23 扬声器。

领克 08 还将首搭魅族 Flyme Auto 车机系统，并首发亿咖通安托拉 1000 Pro 计算平台，集成了两颗 7nm 车规级 SoC“龍鷹一号”，而非之前的高通车机芯片。

动力方面，领克 08 搭载了基于 Lynk E-Motive 智能电混系统全新开发的四缸电混专用发动机，以及电混专用变速箱，三电机四驱版的领克 08 采用 1.5T 电混发动机和三电机（P1+P3+P4）布局，综合功率超 400kW，最高扭矩超 900N・m，百公里加速 5 秒以内，同时还配备了 39.6kWh 三元锂电池，CLTC 工况纯电续航里程 245km，综合续航里程 1400km。

其中，领克 08 EM-P 车型最高支持 85kW 直流快充，官方称从 30% 充到 80% 只需 28 分钟。此外，领克 08 搭载 3.3kW 外放电功能，满电满油情况下可提供超 200kWh 电量。

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