领克公布智能座舱操作系统更新计划，搭载旧款芯片车型 8 月起内测升级

IT之家 7 月 31 日消息，今日，领克汽车在官方公众号宣布正式开启“智能座舱操作系统更新”计划，涵盖领克 01、领克 02、领克 03、领克 05 等多款车型。具体更新内容如下：

IT之家此前报道，今年 3 月末，领克推出了新一代智能座舱操作系统 ——LYNK OS N，该系统将于 3 月 29 日起向所有领克 09 用户全面推送，之后会推送到其他搭载 8155 车机芯片的产品上。但由于硬件问题，部分旧车型无法获得新系统的体验，因此有大量老车主在领克论坛发表联合声明，反对领克拒绝为老车机升级新系统的行为。

当时领克官方回应如下：

与手机芯片的状况不同，近两年，车规级芯片的升级启动了“开挂模式”，导致了车规级芯片之间性能代差极大。同时，与之相匹配的整车电子电气架构的能力也在快速升级，这两者成为了操作系统能否更新的决定性因素。

前几日发布的 LYNK OS N，是基于 8155 芯片与 GEEA2.0 电子电气架构研发的智能座舱操作系统。我们车机上一代的硬件配置，无法承载基于现一代硬件全新研发的操作系统。硬件条件绝不是“不管不顾”的借口。

今年对搭载 820A / E03 芯片车机的领克车型，我们会根据已收集到的用户需求，在硬件条件支持的前提下，于二季度起将陆续上线 / 更新导航类、娱乐的音频类、视频类等第三方高频应用软件，努力满足大家的需求。

关于 OTA 升级，领克 01/05（820A 芯片）可支持 SOTA 升级，即应用软件的 OTA 升级。领克 01/05（820A 芯片）搭载的高德地图，是领克与高德进行联合深度定制开发的车端专版，与手机端应用的升级逻辑不同，车机端虽然版本号为固定，但导航地图数据以及实时路况功能持续在线，同步更新。