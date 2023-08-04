AMD Navi 3x 系列 GPU 全四款型号外观曝光

IT之家 8 月 4 日消息，随着 AMD RX 7800 XT 显卡的曝光，AMD Navi 3x 系列全四款 GPU 的外观设计已经被外媒 VideoCardz 集齐。

图源 VideoCardz

如上图所示，从左到右依次是用在 Radeon RX 7900 XTX / XT 旗舰显卡的 Navi 31 GPU、用在 Radeon RX 7900 GRE 上的 Navi 31 XL、用在 Radeon RX 7800 XT 上的 Navi 32 和用在 Radeon 7600 的 Navi 33。

AMD 即将推出的 RX 7800 和 7700 系列将采用 Navi 32 GPU，其采用一个 GCD + 四个 MCD 的设计，满血型号拥有 60CU，支持 256bit 显存。

据 IT 之家此前报道，AMD 现已推出 RX 7900 XTX、7900 XT、7900 GRE 和 7600 四款显卡，其首发价为 7999、7399、5299 和 2149 元，两款旗舰型号均有大幅降价。RX 7800 和 7700 系列显卡预计将在不久后推出。

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