英特尔正积极开发 Lunar Lake GPU 驱动程序

IT之家 8 月 4 日消息，Phoronix 发现，英特尔正在为其即将推出的 Xe2 架构 GPU 开发新的驱动程序，该架构将应用于未来的“Battlemage”系列，明年也将作为独显方案面市。

根据此前爆料，英特尔 Lunar Lake 将在明年下半年开始生产，iGPU 基于 Battlemage“Xe2”架构，最高可以实现 64 EU，相当于 8 个 Xe 核心，明显低于 Meteor Lake 的 128 EU。

值得注意的是，英特尔核显一般比独显对应产品落后一个产品周期。而即将发布的 Meteor 和 Arrow Lake CPU 都将采用 Xe-LPG 系列，也就是 Alchemist 架构，与 Arc A380 或 A370M 独显相当。

所以，英特尔会在明年推出基于 Xe2 Battlemage GPU 的游戏显卡，并将在 2024~2025 年推出对应的集成解决方案。

除此之外，Battlemage 也将会像 Ponte Vecchio 一样迁移到 SIMD16。IT之家注：由于每个 Xe-Core 将包含 8 个向量引擎（EU），而非在 Alchemist Arc 中看到的 16 个，因此 Xe-Core 的数量依然为 8。

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