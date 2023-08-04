联想：捐赠 1000 万元驰援京津冀防汛救灾，首批救灾物资已运抵涿州

IT之家 8 月 4 日消息，联想集团今日通过官方公众号宣布，为京津冀等地受洪涝、地质灾害影响灾区捐赠了 1000 万元救灾款项，该笔捐赠通过中国乡村发展基金会人道救援网络具体执行，用以支持受灾群众救助、安置及灾后重建等工作。
同时，由联想捐赠的首批物资已于 8 月 2 日 23 时运抵河北涿州。从昨天到今天，包括 1000 个人道救援应急箱、500 箱方便面、500 箱火腿肠和 375 箱矿泉水在内的救灾物资已陆续分发到受灾群众手中。
据IT之家此前报道，美团、宝马中国、蚂蚁集团、拼多多、顺丰、京东、网易、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小米、苹果、理想汽车、长城汽车、长安汽车等企业已经宣布捐赠现金或物资，支持当地的救灾工作。
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